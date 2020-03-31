إعفاء طلاب جامعة أسيوط من رسوم المدينة الجامعية خلال تعطيل الدراسة

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على المذكرة المقدمة من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بشأن إعفاء طلاب المدينة الجامعية من دفع رسوم السكن المستحقة عليهم للجامعة طوال فترة تعليق الدراسة وإغلاق المدينة.

أكدالدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب وحمايتهم في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة المصرية وتكاتف الجهود من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها حماية المنتسبين لها وأفراد المجتمع من تفشي الفيروس، وتضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد كأولوية قصوى لها في علمها.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن القرار يهدف إلى التخفيف عن الطلاب، ورفع العبء المالي عن كاهل أسرهم، ضمن استراتيجية الجامعة الساعية إلى دعم طلابها وتوفير كل سبل الرعاية اللازمة لهم.