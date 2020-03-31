المنيا تمد مواطني قريتي الحجر المنزلي في بني مزار بالسلع الغذائية

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، بمركز بني مزار، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، ومدى توافر الخدمات الصحية والأمنية والتموينية والتضامن الاجتماعي للأهالي.

وخلال الجولة، تم إجراء مناورة مع مرفق الإسعاف، لتحديد وقياس سرعة التواجد، لإنقاذ أحد المصابين بأزمة قلبية، وأشاد نائب المحافظ بسرعة وجاهزية رجال الإسعاف، الذين حضروا في خلال 8 دقائق.

شارك في الجولة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وإسماعيل الفحام رئيس مدينة بني مزار، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتورة الشيماء نبيل مدير الطب الوقائي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، والدكتور مدحت شريف مدير الإسعاف.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يضع سلامة وأمان المواطنين، في أولى اهتماماته، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أياً من مواطني المحافظة بشكل عام، ومواطني قريتي، القيس، وأبو جرج، بشكل خاص، وذلك خلال مدة الحجر المنزلي، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وهو إجراء تم اتباعه في عدة محافظات، وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وناشد نائب المحافظ أهالي القريتين، بالالتزام بتنفيذ حظر التنقل في المواعيد المقررة والحجر المنزلي داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم .

وأشار نائب المحافظ، إلى أن" القاضي" وجه بتنفيذ خطة عاجلة، فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضي من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بالمكاتب التموينية، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالي القريتين، وسيارات للمواد الغذائية، وعمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عيني وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.