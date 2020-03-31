محافظ القليوبية يوجه بتعقيم مقرات صرف المعاشات وشرائح التابلت

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة منع التزاحم وتنظيم المواطنين والطلاب داخل مقرات المدارس المخصصة لتسليم شرائح البيانات الخاصة بالتابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى ضرورة إخطار مديرية الصحة لتعقيم هذه المقرات أولا بأول أكثر من مرة خلال فترة العمل التي تمتد من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، لمقر مدرسة بنها الثانوية بنات والمخصصة لتسليم الشرائح لطلاب 27 مدرسة تتبع مدينة ومركز العاصمة على مدار 3 أيام منعا للتزاحم.

وقال المحافظ إنه جرى تخصيص 27 مدرسة على مستوى المحافظة منها 15 مدرسة لصرف المعاشات والمقرر بدء صرفها وفق الجدول المحدد من وزارة التضامن غدا الأربعاء، و12 مدرسة بواقع مدرسة في كل إدارة لتسليم شرائح التابلت.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على مديري الإدارات المختلفة، بتوفير كافة سبل الراحة في هذه المقرات للمواطنين ومنع التزاحم، وتخصيص مقاعد للانتظار بطريقة صحية ومتباعدة لمنع اختلاط المواطنين سواء طلاب الثانوي العام وأولياء أمورهم أو كبار السن المستحقين للمعاشات.

وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، لتواجد دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مقار مكاتب البريد ومقرات الصرف للمعاشات والتابلت بالمدارس، ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية، لتنظيم دخول متلقى الخدمة من المواطنين والطلاب خلال فترة صرف المعاشات وشرائح التابلت من هيئتي البريد والاتصالات والمدارس، مشيرا أنه وجه رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية بتوفير أماكن انتظار وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير على أصحاب المعاشات والطلاب، وخاصة كبار السن والسيدات، والحد من الزحام خلال فترة صرف المعاشات وشرائح التابلت.

من جانبه أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات لتوفير موظفين مختصين داخل الـ 12 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لتسهيل عملية تسليم شرائح التابلت على الطلاب.

وشدد "عجلان"، على مديرى الإدارات التعليمية بتنظيم دخول الطلاب وتوجيههم عبر ممرات محددة وتوفير مقاعد فى حالة تزايد الاعداد منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح النت لتشغيل التابلت فى اطار الاستعدادات للامتحانات.

وأوضح "عجلان"، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).