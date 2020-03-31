مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بملوي

لقى اليوم، شخصين مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي، كانا يستقلانها بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام، بوصول شخصين جثتين هامدتين.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال، وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن الجثتين لكلا من محمد متولي محمد محمود، 35 عاما، وأحمد عامر أحمد حسن، 40 عاما، مقيمان بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأنهما كانا يستقلان سيارة ملاكي، وأثناء سيرهما بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي أختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة أنفجار أحد الإطارات، مما أدي لانقلابها واصطدامها بكتلة خرسانية علي جانب الطريق ومصرع قائد السيارة ومرافقه.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، للتحقيق في الحادث، وتم التصريح بدفن الجثتين بعد تسليمهما لذويهم.