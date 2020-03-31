تقديم مشروع بحثي.. تعرف على نهايات المقررات لطلاب الثانوية الأزهرية

تنشر "الوطن" جداول نهايات المقررات الدراسية، لطلاب الثانوية الأزهرية حتى قرار توقف الدراسة، بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد في يوم 15 مارس الجاري.

وكان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، قرر في وقت سابق الآتي :

- الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

- يتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما يجرى تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الإثنين 30 مارس ويجرى مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية.

- استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل، وتعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م.

- وبناء على توجيهات الإمام الأكبر سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي سوف تنعقد في موعدها المقرر، حفاظا على سلامة الطلاب.