مدير أمن الغربية يقود حملات تطهير وتعقيم شوارع قرية "الهياتم" بالمحلة

أجرى اللواء محمود حمزه، مدير أمن الغربية، اليوم، جولة ميدانية لمباشرة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى مداخل ومخارج وميادين قرية "الهياتم" بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء حازم الذهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة، والعميد مجدي عوض مساعد مدير فرقة أمن المحلة، والعميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور، لاستكمال آليات تطهير كافة مداخل مخارج القرية المذكورة.

وباشر مدير الأمن، جولاته الميدانية لمباشرة أعمال تطهير وتعقيم بطول شارع البحر الرئيسي الواصل بين ميداني "الشون" و"البندر" موجها بالدفع بنحو 5 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لإجراء أعمال التطهير على كافة الحدائق والمننزهات العامة والميادين.

كما أعطي مدير الأمن في توجيهاته العاجلة إلى مساعديه، بضرورة استمرار الحملات بشكل دوري على مستوى المناطق السكنية لتأمين ووقاية كافة الأسر والعائلات ضد أخطار تفشي وباء عدوى كورونا.

جدير بالذكر أن قرية "الهياتم" بمركز المحلة قد تعرض 5 من أبنائها للإصابة بفيروس كورونا، عقب اختلاط أحد أبنائهم بأفراد عائلته عقب إقامة سرادق عزاء بوسط القرية نهاية الأسبوع الماضي.