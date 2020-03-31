الصحة: لم يثبت نقل الحيوانات الأليفة عدوى كورونا.. ولو حدث ستكون كارثة

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إنه لم يثبت حتى الآن أن الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لو حدث هذا الأمر فستكون كارثة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو، أنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو التطهير من خلال الكحول.

وأشار، إلى أن أعراض فيروس كورونا بسيطة تشبه أعراض البرد، لكن إذا كان المريض مخالطًا لحالة مصابة بكورونا أو عائدًا من الخارج فيجب أن يتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة لإجراءا الفحوصات عليه.

وأردف، أن الفيروس يتواجد على الأسطح لنحو 5 دقائق، لافتًا إلى أنه إذا تعرض لضوء الشمس فسيُقضى عليه: "لكي تتم العدوى يجب أن تكون هناك مخالطة لمصدر العدوى، وهناك أيضًا التواجد بالأماكن المزدحمة وهو ما علمناه من تتبع الحالات الإيجابية".