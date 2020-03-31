وزير خارجية أمريكا: قدمنا 270 مليون دولار لـ64 دولة لمواجهة تفشي كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية لا تشمل الإمدادات الطبية والصيدلانية في أي مكان من العالم.

وأوضح بومبيو، فى كلمة له تنقلها قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع.

وأضاف: نواصل تقييم سياساتنا جميعها بما فيها السياسات الخاصة بالعقوبات المفروضة على بعض الدول .

وتابع بومبيو، "قدمنا 270 مليون دولار لـ64 دولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، قائلا "في بداية فبراير الماضي أرسلنا 18 طناً من الإمدادات الطبية إلى ووهان الصينية.

واستكمل: "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

ونوه بومبيو، إلى أن البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة وباء كورونا لا تخضع للعقوبات، داعيا كافة الدول إلى مشاركة المعلومات والبيانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد بومبيو "سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأمريكية بالعراق".