بعد "يوم صعب".. إصابات كورونا في أمريكا تصل لـ163 ألفا و3 آلاف وفاة

عاشت الولايات المتحدة الأمريكية يوم صعب للغاية، أمس الاثنين، إذ كان شاهدا على أسوأ معدل وفيات يجري تسجيله في البلاد على الإطلاق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجلت أمريكا، أمس فقط، ما تجاوز الـ500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد وفيات الفيروس في البلاد أكثر من 3000 حالة.

ولاية نيويورك جاءت على رأس قائمة الولايات من حيث عدد وفيات كورونا، إذ سجلت وحدها 1228 حالة.

فيما يتعلق بإجمالي الإصابات، فحسبما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، فقد وصل حد الـ163 ألف إصابة، حيث تعد أمريكا هي أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات كورونا.

وفي محاولة للسيطرة على الأمور التي باتت صعبة بسبب توغل وحش كورونا، وصلت ولاية نيويورك يوم أمس، مستشفى عائم تضم 1000 سرير لتجاوز أزمة نقص السرائر والرعاية الطبيبة بسبب كثرة الحالات.

ووفقا لما أعلنته البحرية الأمريكية، فإن سفينة "كومفرت" لن تكون ملجأ لعلاج كورونا فقط، وإنما سيكون أفراد طاقمها مستعدون لرعاية جميع الحالات الحرجة.