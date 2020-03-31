دكتور مناعة يوضح: ارتداء الكمامة والجوانتي في حالتين فقط

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيداً للوقاية من فيروس كورونا ويعد هذا أفضل شيء، وفي حالة عدم إتاحة ذلك يكون عن طريق التطهير بالكحول 70٪ وعدم لمس الوجه نهائياً.

وأضاف مصباح، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن ارتداء الكمامات والجوانتي طوال اليوم غير صحيح، ويجب ارتدائهما في حالة الشخص المصاب حتى لا ينقل العدوى للآخرين، حيث يرتديها لكي لا ينتشر الرزاز، أو في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة، مشدداً على ضرورة التزام المنزل.