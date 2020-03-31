صور.. "أوعى الزحمة" يتصدر "تويتر" للحث على تجنب الزحام لمواجهة كورونا

تصدر هاشتاج "أوعى الزحمة"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم إطلاقه من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر"، لرصد الأماكن المزدحمة وإبلاغ المسؤولين، ومن أجل توعية المواطنين بضرورة تجنب الزحام لتجنب زيادة الفرص بالإصابة بفيروس كورونا.

وغرد أحد مستخدمي تويتر باسم "باسم": "PLEASE STAY HOME"، وكتب مدحت: "ابعدو عن الزحمة يا جماعة"، وكتبت هنا: "أكبر كارثة وقع فيها دول أوروبا إن هما ملتزموش بالحظر بلاش نوصل لكده".

وكتب مصطفى: "الناس اللى بتقف قدام البنوك وفروع زى السوبر ماركت ياجماعة الموضوع خطر"، وكتبت نشوى: "#أوعى الزحمة عند ماكينات الصرف خطر جدا".