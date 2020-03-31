حملة تموينية مكبرة تغلق مصنعين لمنتجات الألبان بأولاد صقر في الشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة يترأسها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، على المنشآت الغذائية، ومصانع منتجات الألبان، بمركز ومدينة أولاد صقر.

واكتشفت الحملة وجود مصنعين لمنتجات الألبان يعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط نصف طن جبنه بيضاء عبارة عن 50 عبوة زنة العبوة 10 كيلو جرامات، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام 800 كيلو جرام أغذية عبارة عن "جبن، ألبان، عبوات"، وتم سحب عينات الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.