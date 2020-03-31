الصناعات المعدنية: نوحد جهود فرق تعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تواصل مع فرق التصنيع العاملة على تجهيزة النموذج الخاص بأجهزة التنفس الصناعي الذي يحتاجه مريض فيروس كورونا لتجميعهم، لتوحيد الجهود من أساتذة في جامعة الهندسة من المتخصصين في المجالات المعنية.

وشرح نافع أن هذه الفرق تعمل على الوصول للنموذج الأولي لأجهزة التنفس الصناعي، وتأتي مرحلة التصنيع بعد ذلك، والشركات التي من الممكن أن تفتح أبوابها لتصنيع هذا المجال هي شركات تصنيع السيارات.

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن شركات السيارات في العالم بدأوا في تصنيعه، مشددا على أنه حتى لو كانت الإمكانيات محدودة نعمل على توفير الإمكانيات قدر الإمكان، والآن في انتظار النموذج، وبعد أن يعتمد واجتيازه الاختبارات المعيارية، بهذا النموذج سيبدأ التصنيع على الفور بخط إنتاج بكميات كبيرة.

وشدد نافع على أن الفرق تعمل مع بعضها، "مفيش تنافس.. ده تكامل"، وجار تجميعهم تحت حاضنة واحدة من خلال غرفة عمليات.