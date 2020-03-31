إصابة 3 أشقاء فى مشاجرة لخلاف على ميراث بأسيوط

أصيب 3 أشقاء بطلقات نارية متفرقة، في مشاجرة نشبت بينهم وبين أبناء عمومتهم، لخلافات على تقسيم الميرات بقرية جمريس، التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجره بالأعيرة النارية، بين أبناء عمومة بقرية جمريس دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والإسعاف، جرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع المشاجرة بين أولاد عمومة من بيت (سيد) بالقرية، لخلاف على الميراث.

أسفرت المشاجرة، عن إصابة كل من (محمد ناصر سيد 27 سنة- محمود ناصر سيد 17 سنة- بدر ناصر سيد 23 سنة)، جرى نقلهم لمستشفى منفلوط للعلاج، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.