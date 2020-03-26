إصابة شقيقين في مشاجرة بالأعيرة النارية لخلاف على قطعة أرض بأسيوط

أصيب طبيب بيطري ومهندس (شقيقان) بطلقات نارية وذلك في مشاجرة نشبت بينهم وبين عائلة أخرى لخلاف على قطعة أرض بالغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوجود مشاجرة بالأعيرة النارية بالغنايم قبلي دائرة المركز ووقوع مصابين.

بالانتقال والإسعاف تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين "أولاد عمران وعائله البشير" بالقرية لخلاف على قطعة أرض.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من (أحمد عبد الوهاب زارع 27 سنة طبيب بيطري مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى وشقيقه محمد عبد الوهاب زارع 29 سنة مهندس مصاب بطلق ناري بالزراع الأيسر تم نقلهم لمستشفى الغنايم المركزي وأسيوط العام وحالتهم مستقرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.