"خليك في البيت".. خطوات الاستعلام عن مسار دعوتك القضائية إلكترونيا

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، اضطر كثيرون إلى التواجد في المنزل في حظر منزلي اختياري أو إجباري، الأمر الذي جعل كثيرين غير قادرين على متابعة بعض الأمور خاصة الدعاوى القضائية، لكن بسبب للتكنولوجيا، أمكن التعامل مع هذا الأمر إلكترونيًا.

وتتيح وزارة العدل، عددًا من الخدمات الإلكترونية للجمهور، منها الاستعلام عن رول دعوى، أو رول جلسة، أو عن دعوى، أو حدوث استئناف، والاستعلام عن دعوى فى مكاتب الخبراء.

كما تتيح الخدمات إمكانية معرفة آخر تطورات الدعاوى القضائية، وذلك ضمن استخدام التكنولوجيا والخدمات القضائية الإلكترونية، والتى تحاول الوزارة تعميمها على مستوى المحاكم.

كيفية الاستعلام عن مسار الدعاوى القضائية

يمكنك معرفة مسار الدعوة القضائية من هنــــــــا

سيطلب منك إدخال بعض البيانات منها:

- درجة المحكمة

- اسم المحكمة

- رقم الدعوة

- سنة الدعوة

- نوع الدعوي

ثم اضغط على زر "تنفيذ"، وستظهر كافة البيانات عن الدعوى المستعلم عنها.

وتأتى هذه الخدمات الإلكترونية فى إطار التيسير على المواطنين واختصارًا للوقت، والتخفيف التكدس لمنع انتشار وباء كورونا.