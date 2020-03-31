"الصحة العالمية": تأثير تطعيم الدرن على كورونا مازال تحت الاختبار

قال الدكتور أيمن الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه يفضل الذهاب لأقرب مستشفى تخصصي عند الشعور بأعراض فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد علاج محدد حتى الآن لفيروس كورونا، والمنظمة تعمل من خلال بروتوكول يقيم الحالة على حسب الأعراض التي تظهر له وبناء عليه يتم تقرير نوع العلاج الذي يتناوله.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن تجنب الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية شرط عودة العمل بالمؤسسات، موضحا أن العالم لن يعود إلى طبيعته بشكل كامل طالما هناك بؤرة واحد لكورونا.

ورد على بعض الأقاويل بأن من تم تطعيمه من الدرن محصن من فيروس كورونا، قائلا إن مثل هذه الأمور مازالت تحت التجربة، موضحا أن هناك بعض الدول كان التطيعم بها إجباري من الدرن ونسبة الإصابة مرتفعة بفيروس كورونا، "من الصعب التسرع في الحكم بفعاليته من عدمه كونه تحت التجربة الآن ضمن اللقاحات التي يتم تجربتها".

وأشار أنه لا يوجد دليل علمي على انحسار فيروس كورونا مع ارتفاع درجة الحرارة، رغم أن انتشار الفيروس في الأماكن الحارة أقل منه في الأماكن منخفضة الحرارة.