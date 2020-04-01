بروتوكول تعاون بين مستشفيات الصحة والجامعية لمواجهة كورونا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية التنسيق الفعال والمتكامل، بين جميع قطاعات الصحة في المحافظة، خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة لمواجهة مرض كورونا المستجد، من خلال التعاون بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ونظيرتها الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، أمس، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، دكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، دكتور ناصر زغلول نقيب الأطباء، ولفيف من القيادات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.

أعلن المحافظ، توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي ونقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة في ظل الأحداث الطارئة التي تتطلب توحيد الجهود، وتكثيف كل سبل التعاون، للتعامل مع فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الطبية، التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة، لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها.

وأضاف المحافظ، أن البروتوكول سيتضمن التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة.

أكد المحافظ، أنه سيجري التنسيق مع رئيس الجامعة، للتوجيه لعميد كلية الطب، بالتنسيق مع نقابة الأطباء، لعمل قوافل طبية بعدد من القرى، التي جرى وضع مجموعة من الأسر بها، تحت الحجر المنزلي، من خلال توفير خدمات طبية متنوعة، في عدة تخصصات، وبشكل دوري.

أوضح المحافظ، أن تحسين ورفع كفاءة العاملين بالمجال الصحي، وتحسين الخدمة الصحية، في كل القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، في مقدمة اهتمامات الدولة، خاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، حيث ستشهد الأيام المقبلة تنسيقا وتفعيلا كاملا للتعاون بين مديرية الصحة، وجامعة المنيا، للارتقاء بمستوى الأداء، وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبية، مؤكدًا أن هناك تواصل يومي بين أطراف المنظومة الطبية بالمحافظة، لمتابعة ما يستجد من تطورات.