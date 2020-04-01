أستاذ علاج أورام: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالكورونا

قال الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام، إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأن جهازهم التنفسي غير سليم.

وأضاف عبدالقادر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأيام أظهرت مدى كفاءة الطبيب المصري، المنظومة الصحية في مصر لمواجة فيروس كورونا منظومة تدرس، وشيء مشرف جدا.

وحذر عبدالقادر من "السوشي الصينى" قائلا إنه "يسبب سرطان القولون"، محذرا من أكل اللحوم وتجاهل الألياف التي تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

ونصح عبدالقادر بالإكثار من البقوليات والألياف، مثل السلطات والكرنب والقرنبيط والفاصوليا واللوبيا والفول.