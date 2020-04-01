وزير الاتصالات: 30 ضعف لباقات الإنترنت في حال التحصيل الإلكتروني

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، جرى طرح مبادرة بمنح كل المشاركين في الإنترنت الثابت 20% زيادة في سعة التحميل مجانا، لتحفيز المواطنين على البقاء في المنزل، واستخدام الإنترنت دون خشية نفاذ الباقة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، أنه تم منح كل الطلاب الدخول المجاني لكل المواقع التي تحددها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتحصيل دروسهم ومتابعة محاضراتهم والاستعداد للامتحانات.

وأشار "طلعت"، أنه جرى منح كل من يجدد الطالب من خلال السداد بالوسائل الرقمية 30 ضعف الباقة التي يشتريها، موضحا أن الهدف من ذلك تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية وتجنب الدفع نقدا كونه احد وسائل انتقال عدوى فيروس كورونا.

واكد انه لا توجد مشكلة في الانترنت ولكن يوجد بطئ على الشبكة وهذه مشكلة جزء منه محلي وعالمي، موضحا أن وقت ذروة الاترنت يبدا من 5 مساء ويستمر حتى 5 صباحا.