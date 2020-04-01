أحمد آدم: "كله بيعمل فيديوهات واللي بيجيله 14 لايك كوميديان"

تحدث الفنان أحمد آدم، عن الأعمال الفنية التي يحب متابعتها خلال فترة بقائه في المنزل، بسبب فرض حظر التجوال، ضمن إجراءات الدولة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال آدم، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "بحاول أتفرج على فيلم الإرهاب والكباب، وهو فيلم مصنوع حلو وفكرته حلوة، لما طلبوا منه إيه، معرفش يطلب، ووصلت المسألة إنهم طلبوا كباب، المواطن مش عاوز حاجة هو عاوز يعيش".

وأردف، أنه يحب مشاهدة عدد من الأفلام العربية، مثل شاطئ المرح، حيث يفضل أغاني الفنانة الراحلة نجاة الصغيرة.

وحول نجومه الكوميديين المفضليه لديه، قال: "بحب أي حد بيضحكني، مش بحب التصنع، زي عادل إمام وسمير غانم، وبحب مسرحيتي مدرسة المشاغبين والمتزوجون".

وأتم: "المشكلة دلوقتي إن الناس على السوشيال بيضحك، ولو جاله 14 لايك بيتعامل على إنه كوميديانا والناس كلها بقى معاها يوتيوب وكاميرا، المسألة باخت ومغتتين على بعضنا، واللغوشة بسبب العولمة والسوشيال ميديا".