صلاح عبدالله بأول فيديو على "تيك توك": "مساء الخير وبإذن الله هتعدي"

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له عبر تطبيق التيك توك لينضم لباقي الفنانين بإضاعة وقتهم في وقت حظر التجوال التي فرضته البلاد وحث المواطنين على المكوث في المنزل.

وقال "عبدالله": مساء الخير وبإذن الله هتعدي على خير.. وبكرة وبعده بالكتير، كلنا هنقول يلا حصل خير، معاكم العبد لله صلاح ابن عبدالله عبر حسابه الوحيد على التيك توك.

وعلق على الفيديو: "هفك البوك واتسلي معاكم على التيك توك".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، شارك متابعيه في وقت سابق بفيديو له ضمن حملة أطلقها "خليكم في البيت وصاصا هيسليكم"، وذلك لحين الإنتهاء من فيروس كورونا المنتشر حول العالم كوفيد 19 والذي قررت مصر على إثره منعا لتفشيه بفرض حظر التجوال على البلاد.

https://www.instagram.com/p/B-aZtgsBObw/?igshid=1u52p1jz0ejn6