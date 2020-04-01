وأنت في البيت.. جولات افتراضية في حدائق عالم ديزني خلال العزل المنزلي

إذا كنت تشعر بالملل في المنزل، وتبحث عن أشياء ممتعة للقيام بها في العزل الصحي، فيمكنك زيارة حدائق ديزني بتجارب افتراضية ممتعة، وأنت جالس على أريكتك.

ويشارك عشاق الملاهي مقاطع الفيديو، لزياراتهم لحدائق ديزني لسنوات على يوتيوب، ومن خلال المقاطع، يمكنك أن تشعر وكأنك تقوم بالرحلات بنفسك.

وتستعرض "الوطن" مجموعة من الجولات الافتراضية في عالم ديزني، وفقًا لموقع Elite Daily على النحو التالي:

Splash Mountain

يمكنك الغطس في هذه الوجهة المميزة، دون الحاجة إلى القلق بشأن البلل، يمكنك أيضًا إعداد كاميرا لإعادة إنشاء صور رحلة ممتعة مع أصدقائك، أثناء مشاهدة المغامرة الممتعة.

Haunted Mansion

القصر المسكون، وجهة أخرى لا بد لك من زيارتها، إذا كنت من عشاق الإثارة وأجواء الرعب.

Tower Of Terror

جرب برج الرعب في استوديوهات هوليوود في ديزني، مع أجواء الإثارة التي تأخذك إلى عالم الأفلام الخيالية.

Expedition Everest

زيارة إكسبيديشن إيفرست، في مملكة حيوانات ديزني أمر لا بد منه لأي شخص يحب الأفعوانيات الدوارة، ويمكنك الشعور بالإثارة وأنت في منزلك وأنت تشاهد هذه المغامرة.

Rise Of The Resistance

إضافة جديدة إلى منتزهات ديزني، تنقلك إلى تجربة مميزة تشعرك وكأنك تعيش داخل فيلم حرب النجوم.

Space Mountain

Space Mountain هو أمر آخر، يجب القيام به في ديزني، ولكن لسوء الحظ، فإن الرحلة تكون في الغالب في الظلام.

Big Thunder Mountain Railroad

لا تزال سكك حديد بيج ثاندر ماونتن، "الرحلة الأكثر وحشية في البرية" في المنزل، حيث أنّها مليئة بالتقلبات والانعطافات السريعة، ما يجعلك تشعر بالإثارة، حتى إذا كنت في غرفة المعيشة الخاصة بك.