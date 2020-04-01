اختراع أكلات وافتكاسات.. كيف تخرج طفلك من الضغط النفسي بسبب كورونا؟

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن الأوضاع حاليا تغيرت داخل البيوت المصرية، وأصبح هناك تقارب بين أعضاء الأسرة، بسبب أزمة فيروس كورنا، مطالبا باستغلال تلك الفترة، لزيادة الترابط بين أعضاء الأسرة، ولابد من وضع بديل للسوشيال ميديا والبلاى ستيشن، من خلال فتح موضوعات تجمع الأسرة، وبها نقاط التقاء، وفتح موضوعات بها نقاط خلافية.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن العنف يدمر الصحة النفسية للأطفال، ولابد من إعطاء الفرصة للأطفال في إبداء الأراء، نحن نريد بناء شخصية الأطفال، ولابد من الاستماع لآراء الأطفال، وعدم قمعهم، لأنه يسبب لهم الإحباط، وقد يسبب لهم الاكتئاب، ولابد أن نقنع الجميع، أن المشكلة التي نمر بها الآن، مشكلة عالمية، ولابد من أن يفهم الأطفال ذلك، حتى يتماشى مع الظروف الجديدة.

واستكمل: "لابد من النقاش واحترام آراء الأبناء داخل الأسرة، ومن الممكن أن نستفيد من الأبناء، وننقل لهم خبراتنا، وربات المنازل في الوقت الحالي، تخترع أكلات جديدة والأب أيضا يخترع افتكاسات".