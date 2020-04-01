"الأمم المتحدة" تشيد بالاستجابة القوية من حكومة مصر في مجابهة كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالاستجابة القوية لحكومة مصر، لمجابهة فيروس كورونا، وتدعو للتمسك بفرصة إيقاف انتقال المرض.

بما وصفته بالاستجابة القوية، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى، وأن البلد لم يشهد أي ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

ونشر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذه الإشادة.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي ما تم تسجيله بمصربفيروس كورونا 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل ، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.