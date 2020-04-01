"أزمات الوزراء": "أهالينا" للتواصل بين رجال الأعمال ومتضرري كورونا

قال اللواء محمد عبدالمقصود رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، إنّ الغرفة بصدد إصدار موقع إلكتروني بعنوان "أهالينا"، ليكون حلقة تواصل بين العمالية الموسمية والمتضررين من أزمة فيروس كورونا، وبين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأضاف عبدالمقصود، خلال مداخلة هاتفية مع خلود زهران في برنامج "هذا الصباح"، على قناة إكسترا نيوز، أنّ الموقع سيتيح للعمالة الموسمية وغير المنتظمة التسجيل من خلاله، بشكل مواز مع التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أنّه بمجرد الانتهاء من تأسيس هذا الموقع، سيكون هناك حملات إعلانية بكل تفاصيله، وكيفية التسجيل عليه، من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وموقع رئاسة الوزراء، ليحقق الموقع الهدف المرجوا من إنشائه، وهو توفير مصادر دخل جديدة للعمالة التي تأثرت بشدة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة الخاصة بمواعيد الإغلاق وحظر التجوال في ساعات الليل.

وتابع رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، أنّ البرتوكول العلاجي الذي وضعته وزارة الصحة لعلاج المصابين بالفيروس يعمل بكفاءة، للمحافظة على صحة الموطنين، مشيرا إلى أنّ الغرفة تتواصل مع المواطنين عبر جميع الآليات الإعلامية والسوشيال ميديا، لنفي أي شائعات.