عاجل.. 440 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بينما تصدرت العاصمة موسكو الحالات بواقع 267 حالة إصابة، حسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل عنها قبل قليل.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، أمس، تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى أنّ الحصيلة الإجمالية للمصابين في عموم روسيا ارتفعت إلى 2337 شخصا.

وذكر بيان للمركز الروسي، أنّ معظم الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو 387 حالة، وبطرسبورج 48 حالة، وسجلت حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء روسيا، وعدد الوفيات بلغ 17 حالة.