"مياه سوهاج" تطهر الطرق الرئيسية والمنشآت الحكومية بالمدينة

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة انتهت من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وعدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول سعة 120 ملى للعبوة الواحدة لإتاحتها للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للأزمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

وأوضح أن الشركة قامت بتوفير 10 آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين، وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج فى جميع مراكز المحافظة.