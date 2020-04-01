زحام أمام مكاتب بريد بني سويف في أول أيام صرف معاش أبريل

شهد عدد من مكاتب البريد في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، تزاحم شديد مع بدء أول أيام صرف المعاشات، رغم التحذيرات بعدم تكدس المواطنين أمام هذه المنافذ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت هيئة البريد بتفعيل بروتوكول تعازن مع مديرية التربية والتعليم تقوم بمقتضاه بصرف المعاشات من داخل المدارس، بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات الشبابية وشباب الأحزاب لتنظيم المواطنين خارج مكاتب البريد لمنع التزاحم.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤوساء المدن بتوفير مقاعد أمام مكاتب البريد منعا للتزاحم، فيما أقدم اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، على النزول إلى مكاتب البريد بنفسه بغرض التأكد من عدم وجود تزاحم داخل المكاتب وترك مسافات بينهم في الخارج، بالإضافة إلى توجهه إلى مقر سنترال بني سويف العمومي لمنع تزاحم المواطنين أمامه. ودفع عدد من الأحزاب بمجموعات شبابية، للنزول إلى مكاتب البريد والمدارس لتنظيم دخول المواطنين ومنع التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا.