في زيارة مفاجئة.. محافظ بني سويف يضبط مخالفات بصيدلية وعيادة أسنان

فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف، مركزي ببا والفشن، في ساعة متأخرة، من مساء أمس، لمتابعة التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين، من7 مساء وحتى 6 صباحا، ومتابعة تنفيذ قرار غلق كل المحال التجارية والحرفية، التى يجري غلقها ابتداءً من 5 مساءً، وحتى 6 صباحًا.

وامتدت جولة المحافظ إلى القرى، ولم تقتصر على المدن فحسب، حيث تفقد تنفيذ الاجراءات والقرارات بعدد من القرى بالمركزين، منها قرى هلية وسدس الأمراء وأبسوج وغيرها من قرى المركزين، درءً لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها رجال الشرطة، والتأكد من توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة، والخاصة، مع استثناء السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية، والخضراوات بكل أنواعها.

وحرص المحافظ، على متابعة إجراءات ضبط صيدلية مخالفة بقرية سدس، حيث جرى ضبط أدوية تأمين صحي بها، وأدوية مدعمة تم تخزينها، بجانب ضبط مخزنين أدوية غير مرخصين تابعين للصيدلية، بهما أدوية ومستلزمات طبية، فضلا عن ضبط عيادة أسنان وتعقيم تابعة أيضا لنفس الصيدلية، غير مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة، وتم التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، بمعرفة العلاج الحر والصيدلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

استوقف المحافظ أثناء خط سيره بالطريق الدائري ببا، مقهى به بعض المواطنين، حيث استفسر منهم عن سبب تواجدهم وانارة المقهى، موجها بتحرير محضر مخالفة لها، مشددا على المتابعة لها بشكل دائم لضمان غلقها بشكل دائم.

واستوقفت قوات الشرطة المرافقة للمحافظ، بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم ببعض القرى أثناء الجولة، للاستفسار منهم عن سبب خروجهم، وتم التأكد من أن الأسباب من المسموح بها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين، أهمية الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج الا للضرورة، مؤكدا على أن تلك الاجراءات في صالحم ولمصلحتهم، مؤكدا على ثقته في وعي المواطن السويفي في عدم كسر الحظر أو مخالفة القرارات الوزارية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تخصيص رقم على الواتس آب (01552190365) لتلقي بلاغات المواطنين عن أية مخالفة للقرارات والاجراءات الاحترازية، وكذا مخالفة الأسواق والتلاعب في الأسواق والغش التجاري، بجانب الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم في كل القطاعات والمجالات.

كما تفقد المحافظ، تمركزات الشرطة بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدن وعلى الطرق الرئيسية وبعض الشوارع الجانبية، حيث حرص على الاشادة بها وشكرهم تقديرا لواجبهم الوطني الذين يقومون به على أكمل وجه، قائلا "شكرا لرجال مصر، والله يعينكم على واجبكم، وكل المواطنين يقدرون ما تبذلونه من أجلهم ومن أجل الوطن".