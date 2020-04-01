وزير الاتصالات: تحسين شبكة الإنترنت ساعدها على تحمل الضغط الآن

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن التطور الكبير الذي شهدته شبكة الإنترنت، زاد من قدرات الشبكة المحلية، حيث زاد متوسط سرعتها 6 أضعاف، من 5.6 ميجابايت بايت في الثانية، إلى 30 ميجا بايت، وهو ما ساعد الشبكة على تحمل كل الضغط الآن على الشبكة نظرا للظروف غير العادية التي نمر بها.

وأضاف "طلعت"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة قد أعلنت عن مبادرتين مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، والمبادرة الأولى هي رفع باقات الانترنت 20٪ مجانا، للمساعدة في فكرة التعليم عن بعد، وتشجيع المواطنين على استخدام الإنترنت خلال فترات الحظر، والمبادرة الثانية هي فتح كل المنصات التعليمية والتعليم العالي مجانا، لمساعدة الطلبة على متابعة محاصرتهم واستذكار المواد التعليمية.

وتابع وزير الاتصالات، أن الغرض من هذا تشجيع الطلبة على التعليم على هذه التقنية، واستخدام التعليم الرقمي بشكل دائم، مشيرا أن البطء الموجود في الشبكة الحالية، يرجع للضغط الشديد على الشبكة بسبب الحظر، والأجهزة التي تنقل المعلومات من وإلى مصر، بالإضافة إلى التجول على بعض المواقع العالمية التي تعاني أيضا من الضغط من جانب كل المواطنين، في كل أنحاء العالم الذين يعانون أيضا من ساعات الحظر.