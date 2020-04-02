عشان تعرف تتصرف.. طرق التعامل مع حوادث الاستخدام الخاطئ للكهرباء

حالة من الذعر والقلق الشديد أصابت الكثيرين حول العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعلهم يطلقون حملة تدعو إلى البقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، وعند البقاء في المنازل تزداد الأحمال على استخدام الأجهزة الكهربائية وخصوصا الإلكترونية مما يتسبب في حوادث ناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها.

وتستعرض "الوطن" طرق التعامل مع الحوادث الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

الصعق بالكهرباء

يتعرض الكثير من مستخدمي الكهرباء إلى حوادث الصعق نتيجة للاستخدام الخاطئ، ما يودي بحياة الكثير منهم للموت، ولتجنب حدوث حالات الوفاة يجب إسعاف المصعوق بالخطوات التالية:

1- فصل الكهرباء عن الجهاز محل الحادث من المصدر بنزع الفيشة.

2- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب عدم لمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة، ويتم استخدام عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب، واستخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب، ويمكن لف الحبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع وسحبه.

3- ضرورة طلب المساعدة واتباع إرشادات الإسعافات الأولية.

4- التأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

تلف الأجهزة الكهربائية

يتسبب الانقطاع المفاجئ والمستمر للتيار الكهربائي إلى تلف الأجهزة الموصلة بالتيار مباشرة، نتيجة لحدوث تذبذب، ولتجنب تلف الأجهزة يجب اتباع الأتي عند فصل التيار الكهربائي:

1- على المواطن أن يعطي مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل أو تشغيل الأجهزة الكهربائية.

2- ضرورة التأكد من أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء، من خلال فتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها.

3- يجب أن يكون أرضية الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الأتوماتيك منفصل عن أرضية باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

الماس الكهربائي

تنشب الكثير من الحرائق الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، وفي تلك الحالة يكون من الصعب السيطرة عليها نظرا لضرورة التعامل معها بطرق معينة تتناسب مع طبيعة الحريق، وعند حدوث ماس كهربائي يجب اتباع الخطوات التالية:

1- إذا اندلعت النيران في المنزل يجب البحث عن الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق وفصل التيار الكهربائي عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك الموجودة عادة بجوار الباب.

2- إذا كان الحريق صغيرا يمكن إخماده عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقاؤها على مصدر النار، حتى يتم منع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب.

3- الماء موصل طبيعي للكهرباء، لذلك لا بد من تجنب إلقاء الماء على الحريق الناتج عن ماس كهربائي حتى لا يتم الإصابة بالصعق الكهربائي، واستخدام المياه يساعد على توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وإشعال المواد القابلة للاشتعال.

4- الحرائق الكهربائية هي من الفئة C، ما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، كما أن معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كان الموجودين بالمنزل غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليهم الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

6- يجب إغلاق الباب عند المغادرة لاحتواء النار، وعدم محاولة الدخول للمنزل حتى يستطيع رجال الإطفاء القيام بمهام عملهم.