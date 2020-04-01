وفرت أغذية وأدوية.. أسوان تستضيف 1150 سودانيا بعد غلق المعابر الحدودية

قامت أجهزة محافظة أسوان برفع درجة الاستعداد لاستضافة وتقديم كافة الاحتياجات والخدمات المعيشية اليومية لحوالي 1150 مواطنًا سودانيًا من الرجال والسيدات يستقلون 22 حافلة بجوار كمين السباعية الصحراوي الغربي.

يأتي ذلك انطلاقًا من العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، ولمواجهة تداعيات غلق المعابر والمنافذ الحدودية بين الدولتين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بفتح غرفة عمليات، للتنسيق بين جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسة "مصر الخير" بإشراف الدكتور أحمد موسى، وهو الذى ساهم فى توفير المواد الغذائية ومياه الشرب والبطاطين.

وأشار إلى موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين على تخصيص 1500 رغيف خبز بلدى مدعم على نفقة المحافظة، مشيدًا بالدور الإنسانى للجميعات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجموعات الشبابية والقطاع الخاص والتى ساهمت بتوفير 2200 رغيف بلدي، بجانب السلع الغذائية الجاهزة والجافة والمعلبات، فضلًا عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية.

وأضاف أشرف عطية بأنه بالتوازي قامت مديرية أمن أسوان بتأمين موقع تواجد الأخوة السودانيين، وتوفير سيارة إطفاء بصفة دائمة، بجانب قيام مديرية الصحة بتوجيه فرق مسح وفحص طبي للإطمئنان على حالتهم الصحية، وأيضاً تعقيم وتطهير الموقع، علاوة على نقل 3 حالات إلى مستشفى إدفو العام، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء.