التضامن: 816 ألف صاحب معاش صرفوا 653 مليون جنيه اليوم

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل في الساعات الأولى لأول أيام صرف المعاشات.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات بالمحافظات حتى الساعة الواحدة ظهرا، إذ بلغ إجمالي حركات الصرف منذ بدايتها صباح اليوم من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية، 816 ألف قائم بالصرف بإجمالي مبلغ 653 مليونا و404 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي، نحو 112 ألف قائم بالصرف بقيمة نحو 93 مليون جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 176 ألف قائم بالصرف بقيمة نحو 129 مليون جنيه، إضافة إلى 527 ألف قائم بالصرف من خلال مكاتب البريد بقيمة نحو 431 مليون جنيه.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، التي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، إذ يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( 1,2,4) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.