الصحة السودانية تعلن تسجيل 112 حالة اشتباه بكورونا

قالت وزارة الصحة السودانية، إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالاصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد19" في مراكز العزل بالسودان، بلغت 112 حالة اشتباه.

وأوضحت الوزارة السودانية في بيان اليوم، أن جملة الإصابات بالوباء، بلغت 7حالات، بينها حالتا وفاة.

وأشادت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، بالمجهود الذي تبذله الكوادر الصحية بمراكز العزل، والذي أثمر عن شفاء إحدى الحالات وخروجه من مركز للعزل في ولاية الخرطوم.

وأشارت اللجنة السودانية، إلى متابعة 2833 شخصا قدموا للسودان من الدول التي شهدت انتشارا للوباء، عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي.