كواليس آخر مشاهد هبة عبدالغني في حكاية "سنين وعدت" بمسلسل "إلا أنا"

انتهت الفنانة هبة عبدالغني، من تصوير المشاهد الخارجية الأخيرة من حكاية "سنين وعدت" بمسلسل "إلا أنا"، بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، في وجود أغلب أبطال العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة "DMC"، تحت قيادة المخرج أحمد شفيق، الذي كان شديد الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وتلعب "هبة" في المسلسل شخصية نجوى، صديقة "هند" الشخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة، و"شيرين" الشخصية التي تقدمها الفنانة كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية "سنين وعدت"، يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم أروى جودة، وأحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز، وهبة عبدالغني، وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج أحمد شفيق.

ويعد مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخرانى، وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

وتستكمل الفنانة هبة عبدالغني، تصوير دورها في مسلسلي "فرصة ثانية"، و"ليالينا" خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضهما خلال خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.

مسلسل"فرصة ثانية"، من إنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، إدوارد، أيتن عامر، دياب، هبة عبدالغني، عمرو الشناوي، سارة الشامي، محمود البزواي، أحمد الشامي، محمد جمعة، نهال عنبر، وأحمد النجار، ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

بينما مسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات.

العمل من بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، هبة عبدالغني، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين الشباب.