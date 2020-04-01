محافظ المنيا يتابع صرف المعاشات في 89 منفذا إضافيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، الإجراءات المتبعة لصرف المعاشات بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية بمدينة المنيا، واطمئن المحافظ على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور نائبي البرلمان أشرف جمال وشادي أبو العلا، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من أجل سلامة الجميع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان المحافظ قد قرر فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020، بهدف منح الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز المنافذ الإضافية لـ89 مكتب بريد على مستوى مراكز المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد

وأوضح المحافظ أن الهيئة القومية للبريد أعدت حصرا بالمناطق والمراكز ذات الكثافات العالية في صرف المعاشات، وتم فتح أماكن أخرى بديلة في (مراكز شباب – مدارس) للتيسير والتسهيل على المواطنين ومنع التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد وحمايتهم .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل