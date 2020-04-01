محافظ المنيا يقدم تقريرا لـ"مدبولي" عن الوضع في قريتي العزل ببني مزار

عرض اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عبر الفيديو كونفرنس، كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال إن ذلك يتم من خلال خطة متكاملة، تشمل تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري.

وتابع المحافظ أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الأحداث الطارئة، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها، كما سيتضمن البروتوكول التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة.

وطمأن المحافظ رئيس مجلس الوزراء حول الحالة العامة بقريتي العزل الصحي "القيس وأبو جرج"، بمركز بني مزار، مقدما تقريرا عن مدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا أنه سيستمر وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، لافتا أنه تم دعم الوحدتين الصحيتين بالقريتين بالأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية وتتواجد سيارة إسعاف بالقرب من القريتين.

وأشار إلى أنه تم إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بمستشفى ملوي العام الجديدة، تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها، بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا المستجد من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتبلغ سعة المستشفى 134 سريرا منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.

وأضاف المحافظ أنه تم عمل حصر للعمالة غير المنتظمة، من خلال القوي العاملة، وفي إطار المشاركة المجتمعية، تم عقد عدة اجتماعات مع بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية، للمساهمة في تقديم مساعدات نقدية وعينية لتلك الفئات، بالتنسيق مع مديرة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل تقديم الخدمات والحد من التكدس ومنع التجمعات، منها تجهيز 89 مدرسة ومركز شباب على مستوي مراكز المحافظة، لصرف المعاشات، كما تم تخصيص 9 مدارس بمراكز المحافظة لتوزيع شرائح التابلت، على طلاب الثانوية العامة.

وحول الموقف التمويني بالمحافظة أكد "القاضي" أن جميع السلع متوفرة ومديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط السلع، حيث تم اليوم الأربعاء تحرير 51 محضر تمويني متنوع .