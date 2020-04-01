"واشنطن" تطالب الدول بعدم تقويض حقوق الإنسان بسبب مكافحة كورونا 

حضت الخارجية الأمريكية جميع الدول على تجنب الحد من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية، وبينها تمكين الصحافة الحرة من إبلاغ الرأي العام بتطورات أزمة وياء كورونا المستجد "كوفيد 19" والردود الحكومية عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن التعرض لهذه الحقوق والحريات من شأنه تقويض ثقة الرأي العام بنا كمسؤولين في وقت نحن في أمس الحاجة إلى الثقة، وأن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون محددة الهدف للتعامل مع الأزمة المتصلة بكوفيد-19"، والسلطات الطارئة يجب أن تحدّها مدة زمنية ضرورية للتصدي للوباء على أن ترفع فورا بعد ذلك.

وطالبت الولايات المتحدة اليوم المجر بعدم التعرض للحريات الأساسية بعدما حصل رئيس وزرائها فيكتور أوربان على صلاحيات واسعة لمكافحة وباء كورونا المستجد"كوفيد 19".

وحصل الرئيس المجري، أمس الأول الاثنين على موافقة البرلمان لإصدار تشريعات خاصة في إطار حال الطوارئ المفتوحة في سياق التصدي لوباء كوفيد-19.