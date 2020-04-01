ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ: تخطط لهجمات ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران وأذرعها يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، محذرا طهران من دفع "ثمن باهظ"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من تفشي فيروس كورونا وسجلت 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليتخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، حاجز الـ 4 آلاف وفاة.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن اليوم هو الأعلى في عدد الوفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي أو جائحة.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنها علمت من غرفة أطباء الطوارئ، في أمريكا، أن حصيلة موتى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل.

وأضافت: "بهذا الرقم يصبح إجمالي عدد الوفيات، بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية 4080 حالة وفاة، وفقا للبيانات الخاصة بجامعة جونز هوبكينز، البحثية بولاية ماريلاند الأمريكية".

ولفتت الشبكة إلى أن إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، واجهة أياما شهدت فيها تسجيل أرقاما قياسية لعدد الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ووصل عدد الذين جرى تشخيصهم بالمرض في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 190 ألف شخص، وهو أعلى رقم تسجله دولة في العالم.