طقس 72 ساعة قادمة .. طقس غائم شديد البرودة ليلا وشبورة في الصباح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة، خلال الفترة من 2 – 4 أبريل.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، وتظهر الشبورة مع الساعات الصباح الأولى وتعوق الرؤية، ويكون الجو غائم جزئيًا.

أما طقس يومي الجمعة والسبت، فيسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبري، والوجة البحري، مائل للحرارة، ومائل للبرودة ليلا، وتكون الرياح معتدلة، وتكون الشوائب عالقة على السواحل الشمالية الغربية، وتظهر الشبورة الصباحية التي تعوق الرؤية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدار الـ3 أيام المقبلة:

طقس الخميس 2 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

طقس الجمعة 3 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

طقس السبت 4 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.