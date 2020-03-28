توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل نهارا ونشاط للرمال المثيرة للأتربة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس لمدة 72 ساعة، في الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، إذ يسود غدًا، طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وأن يكون الطقس لطيف نهارًا وشديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح نشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية.

أما يومي الاثنين والثلاثاء فيسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرمال المثيرة للأتربة، على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدار الـ 3 أيام المقبلة:

طقس الأحد 29 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

طقس الاثنين 30 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

طقس الثلاثاء 31 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.