توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا بكافة الأنحاء وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد للقاهرة الكبرى.

ويسود يومي الأحد والاثنين طقس معتدل نهارا بكافة الأنحاء، شديد البرودة ليلا، وتكون الشبورة المائية كثيفة في الصباح، كما تكون حركة الرياح معتدلة وتنشط في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس السبت 28 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 120.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

طقس الأحد 29 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

طقس الإثنين 30 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.