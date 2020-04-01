مدير "أوقاف أسوان": جمعة خصص 350 ألف جنيه للأسر المتضررة من كورونا

قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجَّه مديرية أوقاف أسوان، اليوم، بتخصيص 350 ألف جنيه لصالح الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا بمحافظة أسوان.

وبحسب تصريحاته الصحفية، سيتم توزيع المبلغ المخصص من الأوقاف على نحو 700 أسرة متضررة وخاصة الأسر الأولى بالرعايا بواقع 500 جنيها لكل أسرة من باب البر للمتضررين الذين فقدوا عملهم من العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما في أوقات الشدائد والأزمات.