محافظ المنوفية يوجه بسرعة تطهير أسفل الكوبري العلوي وزراعتها بالنخيل

وجَّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سكرتير عام مساعد المحافظة بالبدء غداً في رفع كل المخلفات وتطهير منطقة أسفل الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم وإعادة تجميل المنطقة وزراعتها بشجر النخيل المثمر لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

جاء ذلك خلال عودته للاستراحة مساء اليوم، حيث عبَّر المحافظ عن استيائه من وجود تجمعات قمامة بمنطقة أسفل الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم، وعلى الفور استدعى المحافظ اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة، موجهاً بسرعة تطهير المنطقة وزراعتها بأشجار النخيل المثمر خلف سور الكورنيش، مؤكداً أنه يسعى جاهداً للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارهما أولى أولوياته.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتجميل وتشجير شوارع مدينة شبين الكوم ورفع كفاءتها لإعادة الرونق والشكل الحضارى للعاصمة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ على الصحة العامة.