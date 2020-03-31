محافظ المنوفية يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت بالإدارات التعليمية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، إجراءات توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، يأتي ذلك في إطار حرص محافظة المنوفية على مصلحة أبنائها الطلاب ومنع التكدس بالمدارس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظاً على عدم التكدس والاختلاط، مؤكداً على إزالة أي معوقات وتذليل كافة العقبات لتسهيل إجراءات التسليم.

يذكر أنه سبق وخصص محافظ المنوفية 11 مدرسة بنطاق المحافظة لتسليم شرائح التابلت لمنع التكدس والتجمعات، كما ناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة لتسليم الشرائح حفاظاً على الصحة العامة.