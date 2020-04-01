  الحكومة الكويتية: ندرس بتمعن اتخاذ القرار المناسب بشأن حظر التجول

قال رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب في شأن حظر التجول، خاصة أن أي قرار يجري اتخاذه، سواء الحظر الجزئي أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الكتروني عبر الإنترنت، عقده المزرم، مع وسائل الإعلام الكويتية في قصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المزرم، أن هناك خيار يدرس بتمعن بقيادة السلطات الصحية في البلاد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الخيار المناسب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكد المتحدث الكويتي، أن القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الحظر، سيكون بناء على التقارير الميدانية، مشيرا إلى أن جميع الخيارات المطروحة تدرس بعناية، وتؤخذ بشكل تدريجي، بناء على المتغيرات الموجودة على الساحة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وسجّلت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، اليوم، 28 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.