الدواء الأوروبية تحذر من استخدام عقارين للملاريا لعلاج كورونا

طلبت وكالة الدواء الأوروبية عدم استخدام العقارين المضادين للملاريا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج (كوفيد-19)، إلا في تجارب سريرية أو في حالة "طوارئ وطنية".

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم، عن الوكالة في بيان قولها إنه "يجب ألا يستخدم العقاران من دون وصفة طبية ومن دون إشراف طبيب. يجب عدم إعطاء الوصفات الطبية خارج الاستخدامات المسموح بها إلا لإجراء تجربة سريرية أو ضمن بروتوكولات متفق عليها على مستوى البلد".

وقالت الوكالة: "من المهم جدًا ألا يستخدم المرضى وفرق الرعاية الطبية المختصة الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين، إلا في إطار تجارب سريرية أو في طوارئ وطنية لعلاج كوفيد19".

وحذرت الوكالة الأوروبية، من استخدام العقارين لعلاج كوفيد-19 إلا في حال الضرورة القصوى".

وأشارت دول في أنحاء العالم، إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذين العقارين المستخدمين لعلاج الملاريا والمعروف أن لهما خصائص مضادة للفيروسات، فيما أظهر العقاران نتيجة واعدة مبكرة لعلاج "كوفيد-19" في الدراسات الأولية التي أجريت في فرنسا والصين.

ولكل من العقارين تأثير جانبي خطير محتمل وخصوصا عند تناوله بجرعات كبيرة أو إعطائه إلى جانب أدوية أخرى.

وهناك مخاوف أيضا من نقص وخصوصا في دواء الكلوروكين، الأقل خطورة بين الاثنين والذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل.

وأجرت العديد من الدول تجارب سريرية على العقارين في إطار المساعي للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".