طالب بالمدرسة السعيدية يحكي عن تجربته في التعليم "أونلاين"

حكى الطالب علي عبدالرحيم رئيس اتحاد طلاب المدرسة السعيدية، تجربته مع التعليم عن بعد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال عبدالرحيم إنه حصل على امتياز العام الماضي في امتحاناته على التابلت، وكان يذاكر عليه، معربًا عن سعادته بتجرية التعليم عن بعد.

وأوضح عبدالرحيم أن مدرسي المدرسة السعيدية والعلاقات العامة بالمدرسة قاموا بتصوير المدرسين داخل فصولهم وهم يشرحون الدروس، وبثوا هذه الحصص على الإنترنت ونشروها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح عبدالرحيم أن المعاناة الوحيدة التي كانت تقف أمامه هي حاجته أحيانًا لبعض الاستفسارات من المدرسين، وأن ذلك أصبح متاحا حاليًا بعد البوابة الجديدة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.