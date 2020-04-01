محيي الدين: قطاع تكنولوجيا المعلومات الفائز الأكبر من أزمة كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الفائز الأكبر من أزمة فيروس كورونا هو كل من يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وما كنا ننتظره في هذا القطاع في سنين سيحدث في شهور وأسابيع، بينما الخاسر الأكبر هو قطاع السياحة والطيران.

وحذر محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، من وجود انتهازيين في أوقات الحروب والأزمات، معقبًا: "هناك أغنياء كورونا الذين يستغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب، ويدعوا أنهم يملكوا أشياء ليس لديهم، مثل من يدعي وجود علاج لفيروس كورونا لديه".

وأشار أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، إلى أنه بعد التعافي الصحي من أزمة كورونا سوف يكون هناك تعافي في أشياء أخرى، وسيكون دور الحكومات مهم وحيوي في الفترة المقبلة لتعويض المتضررين والانطلاق للتنمية مرة أخرى.